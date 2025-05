La població nascuda a l'estranger supera el 25% per primera vegada a Catalunya

Un de cada quatre catalans ha nascut a l’estranger. Segons l’Estadística Contínua de Població de l’Institut Nacional d'Estadística (INE), amb dades provisionals actualitzades fins al primer trimestre del 2025, a Catalunya hi ha avui hi ha una mica més de 2 milions de persones provinents d'altres països, i això representa el 25,1% de la població, un percentatge inèdit.

El pes de les persones nouvingudes s’enfila al voltant del 45% de la població d’entre 25 i 40 anys. Entre el gener i l’abril el saldo de població nascuda fora de l'Estat ha crescut en 14.556 persones, mentre els habitants nats aquí han davallat en prop de 10.000. Segons l’INE, Catalunya té amb data d’1 d’abril 8.124.368 d’habitants, el que representa un creixement interanual d’un 1%.

En aquest mateix darrer any (d’abril a abril) Catalunya registra un 5% més de ciutadans estrangers en xifres absolutes, d’1,93 milions a 2,04 milions. Quant al seu pes sobre la població general, l’increment és d’un punt: han passat del 24,1% al 25,1%.

Els segments de població on hi ha més població estrangera són els econòmicament actius, en particular en la franja de 25 a 45 anys, en què el percentatge de nouvinguts oscil·la entre un 44% i un 48%, gairebé la meitat dels habitants d'aquestes edats. També són les franges on més ha crescut el nombre d’estrangers els últims deu anys, durant els quals, en general, el pes de la població nascuda fora ha augmentat del 15,9% al 25,1%.

Però en les franges esmentades, hi ha una diferència de gairebé 20 punts entre el 2015 i el 2025, per exemple entre els ciutadans d’entre 25 i 39 anys: d’un 26,4% d’estrangers fa una dècada, s'ha passat a un 45,8% en l’actualitat. I també en la franja immediatament anterior, de 30 a 34 anys: d’un 30,4%, a l’actual 47,8%.

Diferències per demarcacions

Per demarcacions, la de Barcelona és la que aplega més població estrangera, amb 1,5 milions dels poc més de 2 milions registrats a tot Catalunya. En termes relatius, però, no és la regió amb més pes d’aquests residents (un 25% segons les darreres dades de l’INE), una condició que ostenta Girona amb 226.417 residents nascuts a l’estranger que representen el 27,25% de la seva població.

Tarragona és la tercera demarcació en nombre, amb 208.819 estrangers, però la quarta en pes relatiu d’aquest col·lectiu, amb un 23,8%. Lleida és la tercera, amb un 24,6% d’estrangers, un total de 112.893 persones.