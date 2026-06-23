23 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Societat

La policia desallotjarà les platges de Barcelona a primera hora del matí

  • La Barceloneta de gom a gom per la revetlla Sant Joan -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 19:30

Els cossos policials iniciaran el desallotjament de les platges de la ciutat el dia 24 de juny, Sant Joan, a les 6.30 hores del matí, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. La policia durà a terme l'acció per tal de facilitar l'accés dels serveis municipals de neteja i permetre'n la reobertura progressiva al públic. La Guàrdia Urbana s'encarregarà de buidar les platges de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar