La policia desallotjarà les platges de Barcelona a primera hora del matí

Els cossos policials iniciaran el desallotjament de les platges de la ciutat el dia 24 de juny, Sant Joan, a les 6.30 hores del matí, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. La policia durà a terme l'acció per tal de facilitar l'accés dels serveis municipals de neteja i permetre'n la reobertura progressiva al públic. La Guàrdia Urbana s'encarregarà de buidar les platges de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Països Catalans s'omplen de joia per Sant Joan sota l'amenaça dels incendis i la calorada Gerard Mira\r\n\r\n