Els Països Catalans s'omplen de joia per Sant Joan sota l'amenaça dels incendis i la calorada

Sant Joan és una d'aquelles nits que cal viure-la per entendre-la. Carrers i places d'arreu dels Països Catalans, de punta a punta, adopten una vida diferent a l'habitual i, on acostumen a haver-hi cotxes aparcats, ara hi ha llargues taules, fogueres i petits escenaris per omplir de joia i germanor un dels dies més especials de l'any. Sant Joan se celebra a les grans ciutats del país, però també en els pobles més petits, perquè, a la pràctica, és una nit -i un dia- de germanor. Des de Nació us hem preparat una guia on podeu consultar totes les formes de gaudir de la revetlla.
Sant Joan, de fet, és la diada Nacionals dels Països Catalans. Arrenca amb la Flama del Canigó, que s'encén des del cim de la muntanya del Canigó i es distribueix de poble en poble del territori, amb un fort arrelament a la Catalunya Nord. Al País Valencià també tenen molta presència les fogueres d'Alacant, mentre que a les Balears es viu amb gran intensitat la diada nacional de la terra, especialment a Menorca amb els "jaleos".
Enguany, però, la nit de Sant Joan compta amb un factor advers que pot convertir la joia en temor: el clima. La portaveu del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat aquest mateix migdia en roda de premsa “prudència, vigilància, seny i sentit comú” durant la revetlla de Sant Joan, especialment per l’alt risc d’incendis derivat de les altes temperatures i les condicions climàtiques: "Sabem que la revetlla de Sant Joan és una festa molt arrelada i és un dia important a Catalunya, però és importantíssim que hi hagi aquest seny, acompanyament i prudència, i sobretot una comprovació del nivell de risc abans de fer qualsevol activitat”, ha assenyalat la portaveu de l'executiu català.
Preservar el "seny" i controlar la rauxa per gaudir d'una bona revetlla, on la pirotècnia sempre juga un paper protagonista. Les autoritats i els Bombers, com cada any, fan recomanacions i consells per a totes aquelles persones que, fora dels nuclis urbans, vulguin celebrar la revetlla sense acabar provocant un foc de grans dimensions ni lamentant cap ferida indesitjada I més tenint en compte l'elevat risc d'incendi al qual s'enfronta el país. Per això es recomana comprar petards amb una sèrie de condicions i consideracions per tal de passar Sant Joan sense incidents. I, sobretot, només tirar-los quan es pugui fer, evitant posar en risc altres persones o animals.
Els pastissers auguren un bon Sant Joan
Un dels elements que mai pot faltar per celebrar Sant Joan és la tradicional coca. En aquest sentit, el Gremi de Pastissers de Barcelona augura una bona venda de coques aquesta revetlla, seguint la tradició d'una de les festes més nostrades a casa nostra. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la revetlla, mentre que les de crema o les farcides de nata o trufa també són de les que més se'n demanen aquests dies als establiments d'arreu del país. Enguany, els preus han pujat lleugerament, al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. No obstant això, els preus per una coca familiar per a quatre o sis persones rondarà els 20 euros, i s'estima que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg de la nit.
Els pastissers ja fa dies que treballen a ple rendiment als obradors per preparar una de les menges més preuades de l'inici de l'estiu a casa nostra, que mariden a la perfecció amb escumós i petards: "Les coques artesanes es fan d'una en una, el procés és lent", detalla el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre. "La coca que més es ven o que la gent més demana és la coca amb tires de crema per sobre i amb cirera confitada, és la coca tradicional, aquesta coca que és melosa perquè porta aquesta crema feta amb una bona infusió de canyella i llimona o bé amb vainilla", detalla el president del gremi.
Barcelona i les platges es reforcen per la revetlla
La platja de Barcelona és un dels punts on més gent es concentra a la capital catalana per celebrar Sant Joan. A banda de reforçar la presència policial en els punts més convulsos de la ciutat, enguany l'Ajuntament de Jaume Collboni també estrena les noves càmeres de seguretat del front marítim, que es troben entre la plaça del Mar i el carrer Trelawny. "Vam anunciar que per Sant Joan tindríem les 12 càmeres i avui podem dir que ja estan operatives, tal com ens vam comprometre", ha dit Collboni. El batlle barceloní també ha puntualitzat que les càmeres no apunten a la platja, estrictament, sinó que apunten a l'espai del front marítim.
Tenint en compte que les platges són un dels espais més escollits per gaudir de la revetlla, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els vuit ajuntaments metropolitans del litoral, ha posat en marxa un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges, que tindrà 160 treballadores i maquinària extraordinària. El dispositiu començarà a les 6.00 hores del 24 de juny i s'allargarà fins a les 9.30 hores. L'objectiu és que es pugui celebrar la revetlla sense restriccions horàries i alhora tenir les platges en bones condicions a primera hora del matí de l'endemà. Pel que fa a la maquinària, hi haurà tres camions -dos tot terreny i un de reforç-, nou garbelladores, tres quads i 29 vehicles 4x4.