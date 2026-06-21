Sant Joan per als més peluts: «És maltractament animal, poden morir d'atacs de cor»

Pels amants de la pirotècnia, la revetlla de Sant Joan és una nit assenyalada en el calendari, però per les mascotes és una festivitat marcada per l'estrès i la por. Siguin gossos, gats o ocells, els forts sorolls que es repeteixen constantment durant hores suposen un fort patiment que, a vegades, els hi poden provocar la mort.
Segons Jéssica Cobos, educadora canina i instructora de gossos d'assistència, és erroni pensar que els animals senten els sorolls més forts. "Ells senten més freqüències que nosaltres i a molta més distància", apunta. Però per Cobos, aquesta no és la problemàtica principal de la nit de Sant Joan: "Racionalment, sé que hi hauran sorolls forts de manera esporàdica i sostinguda la revetlla, però això un gos, per exemple, no ho sap". Aquests esclats constants, a banda de generar molta por i estrès a l'animal, també els hi genera unes arrítmies que poden acabar causant atacs de cor.
"L'endemà de Sant Joan, hi ha molts ocells i gats de carrer morts", lamenta Cobos, referint-se a aquells animals que no tenen on refugiar-se. Igualment, dins de casa el patiment no acaba. Però què podem fer per alleugerar la revetlla de Sant Joan als peluts de casa? L'experta esmenta uns punts que cal seguir perquè les mascotes passin una millor nit:
- Deixar que l'animal triï un lloc de la casa per refugiar-se. Quan aquest hagi estat triat, intentar hermetitzar-lo tancant portes i finestres perquè entri el menor soroll possible.
- Posar música tranquil·la, però a un volum considerable perquè superi el soroll de les detonacions dels petards.
- Atendre l'animal si aquest demana ajuda o atenció.
- No medicar-lo sense la supervisió d'un veterinari.
Cobos també apunta que la nit de Sant Joan no només és difícil per als animals, sinó que també per a persones sensibles o amb trastorns, com poden ser les persones amb autisme. Per a molta gent, la nit de Sant Joan significa exiliar-se fora dels epicentres festius, allà on els petards no arribin, perquè les persones sensibles o els animals puguin passar una revetlla tranquil·la i agradable.