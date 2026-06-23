La Flama del Canigó arriba al Parlament entre reivindicacions de la llengua

La Flama del Canigó ha arribat un any més al Parlament de Catalunya, de mans dels infants de Corbera de Llobregat, on l'ha rebuda el president de la cambra, Josep Rull. En el tradicional acte previ a la revetlla d'aquest dimarts, Rull ha qualificat la diada de Sant Joan com una "renovació del compromís amb la nació i la llengua" als Països Catalans, i en aquest sentit ha fet una crida a "rebel·lar-nos contra l'intent de minorització" del català per part d'alguns poders de l'Estat, en especial el judicial. En la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat que, malgrat "aquells que la volen petita i silenciada", la llengua catalana "viurà rica i plena" arreu dels territoris de parla catalana.
La Flama del Canigó ha arribat al voltant de les 12 del migdia al Parlament, acompanyada pels infants de Corbera de Llobregat. El president de la cambra, Josep Rull, ha estat l'encarregat d'encendre la torxa i els quinqués, que repartiran la flama arreu del país. L'acte també ha comptat amb una ballada de gegants i bastoners del municipi del Baix Llobregat. En el seu discurs de cloenda de l'acte institucional, Josep Rull ha dit ser "conscient que vivim temps incerts" pel que fa a la llengua, per "la caiguda de l'ús social, la disglòssia, la judicialització que viu l'escola catalana i l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua". No obstant això, ha fet una crida a "rebel·lar-nos davant d'aquest intent de minorització", i ha subratllat el paper que ha de tenir el poder polític en la seva defensa.
D'altra banda, el president del Parlament ha demanat "continuar fent partícips del nostre llegat les persones nouvingudes". Ha assegurat que el poble català és "una societat que no ha renunciat mai a incorporar persones que venen d'altres indrets", i ha afegit que "ser català és voler-ne ser i aprendre una llengua que fa que tinguem una manera de fer i ser compartida". Ha reivindicat el llegat de Paco Candel i ha conclòs: "Siguem acollidors, generosos i empàtics, amb drets i amb deures".
Per la seva part, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha recordat que "la llengua catalana ha sobreviscut èpoques extraordinàriament complicades, malgrat tots aquells que la volen petita i silenciada arreu dels Països Catalans, però viurà rica i plena, com ho ha fet sempre". En aquest sentit, Antich ha reblat: "Els atacs del poder judicial contra la llengua i l'escola, i els atacs d'alguns governs hostils, no fan més que esperonar-nos a parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català".
Enguany, l'encarregat de llegir el missatge d'enguany ha estat Ramon Torra, membre de Tradicat, associació que defensa les tradicions catalanes. En el seu discurs, Torra també ha reivindicat els Països Catalans com a terra de "persones nouvingudes i cultures diverses, que formen part del nostre present col·lectiu". Des de l'any 1980, el Parlament rep anualment, poques hores abans de la revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó, símbol de l'agermanament dels Països Catalans que serveix per a encendre les fogueres d'arreu del país.