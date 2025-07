La Sagrada Família arriba als 159 metres d'altura i es converteix en l'edifici més alt de Barcelona

La Sagrada Família va assolir els 158,78 metres d'altura aquest dijous, tal com ha pogut confirmar l'ACN, convertint-se en l'edifici més alt de la trama urbana a la ciutat de Barcelona. L'avenç de les obres a la Torre de Jesucrist, la central de la basílica dissenyada per Antoni Gaudí, ha permès superar les dues torres més altes a la capital catalana des del 1992, la Torre Mapfre i l'Hotel Arts, que tenen una altura de 154 metres.

Aquest canvi suposa una transformació irreversible de l'skyline de Barcelona. Una transformació que encara anirà a més, ja que la Torre de Jesucrist ha d'arribar als 172,5 metres d'altura. Per entendre la dimensió de la torre de la Sagrada Família, hi ha la dada que l'edificació més alta que el temple que es troba més a prop de Barcelona és la Torre de Collserola, amb 244 metres d'altura.

Amb tot, s'espera que la Torre de Jesucrist s'acabi de construir a finals del 2025. En l'última setmana, la Sagrada Família ha rebut les primeres peces que formaran part de la creu d'aquesta torre. Concretament, es tracta dels elements del braç inferior i, a partir d'ara, començaran les feines in situ per muntar les diferents peces com són vidres i detalls interiors, tot des de la cota de 54 metres. Un cop enllestits els treballs, es col·locarà la peça sencera.