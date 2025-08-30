La solidaritat amb Palestina es fa present a la festa major de Vilafranca

Solidaritat amb Palestina a la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Durant la diada castellera de Sant Fèlix, enxanetes de les diverses colles així com gegants, o persones dels balls han lluït banderes palestines. L'acció neix d'una iniciativa de l'organització Penedés per Palestina i pretenia fer servir l'altaveu de la Festa Major per reivindicar la situació a la Franja de Gaza.
El departament de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca va donar suport a la iniciativa de l'organització Penedès per Palestina. S'hi han sumat les diverses colles castelleres, i Òmnium Cultural. Les enxanetes dels Castellers de Vilafranca i d'altres colles han hissat la bandera de Palestina quan eren dalt del seu castell.
A banda, en diversos balls de la Festa Major, els integrants també lluïen banderes palestines o les deixaven al mig de les seves actuacions. Així com els gegants. Finalment, també s'ha hissat una bandera de grans dimensions des d'un balcó.
Joves i Vella de Valls exhibeixen un duel èpic
Pel que fa als castells, les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls han convertit la diada de Sant Fèlix de Vilafranca en un duel èpic, en una jornada de cinc hores que ha estat un festival de gammes extra, ja que s’han vist fins a catorze construccions de màxima dificultat. Aquest dissabte, la Joves ha descarregat la torre de 8 neta, el 4 de 9 net, la torre de 9 emmanillada i el pilar de 8.
A l’altra punta de la plaça, la Vella ha carregat el 3 de 10 amb folre i manilles i descarregat el 4 de 9 net, el 5 de 9 folrat i el pilar de 8. Pel que fa als Castellers de Vilafranca, han coronat el grandiloqüent 9 de 9 amb folre -es mantenen com l’única colla que ho ha fet al món casteller-. Al seu torn, la Jove Xiquets de Tarragona ha destacat amb el 3 de 10 carregat.