La UB es consolida com la millor universitat de l'Estat, segons un rànquing internacional

La Universitat de Barcelona (UB) s'ha consolidat com la millor universitat de l'Estat espanyol, segons l'últim rànquing de QS World University. A escala mundial, es posiciona com la 165ena millor universitat. Una xifra molt elevada dins el llistat, ja que s'analitzen 1.500 institucions d’educació superior. Així mateix, la UB obté la posició 68 a Europa i és líder de l’Estat, on ocupa la primera posició en els indicadors de reputació acadèmica i xarxes internacionals de recerca. Des que, ara fa catorze anys, el rànquing QS va iniciar una nova metodologia, la UB ha tingut una tendència a l’alça: ha passat de situar-se entre el 17 % de les millors universitats del món l’any 2019 a estar en el grup de les 11 % millors en l’actualitat.\r\n