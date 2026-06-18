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Societat

La Fiscalia investiga Pilar Rahola per delicte d'incitació a l'odi i complicitat amb el genocidi

Dos membres de l'Organització Juvenil Socialista, investigats per llançar pintura vermella sobre l'escriptora en un acte públic el 2024, l'acusen de negar el genocidi a Palestina

  • La Fiscalia ha obert una investigació a la periodista i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra que faci les diligències oportunes -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 08:22
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 09:32

La Fiscalia investiga la periodista Pilar Rahola per delictes d'odi i complicitat amb el genocidi a causa d'una denúncia interposada al ministeri fiscal al febrer per part de dos membres de l'Organització Juvenil Socialista (OJS), segons ha confirmat la mateixa organització en una nota de premsa, ha avançat El Matí de Catalunya Ràdio i ha confirmat Nació

La denúncia, que ha estat admesa a tràmit, recull intervencions de Rahola en què parla sobre l'atac d'Israel a Palestina i que els membres de l'OJS consideren incitació a l'odi. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'advocat Martí Abril Vicario ha defensat que les paraules de la periodista "no són una manifestació d'una opinió, sinó que estan en el marc d'una campanya de propaganda finançada pel sionisme internacional". L'organització acusa Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. 

Aquesta no és la primera vegada que l'organització socialista actua contra Rahola, el 2024, quan feia un any de la intensificació de la intervenció militar d'Israel sobre Gaza, algú va llançar pintura vermella sobre l'escriptora i opinadora política durant una conferència a la Garriga. Aquests fets van acabar en un judici contra dos militants de l'OJS, que van ser denunciats per la mateixa Pilar Rahola, i que són els mateixos que van presentar la denúncia al febrer. 

Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra que faci les diligències oportunes.

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