Vaga a l'aeroport del Prat en plena temporada d'estiu: els treballadors dels fingers protesten per la falta de personal

Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat sis jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i 4 i 5 de juliol. Segons ha explicat a l’ACN, UGT atribueix la protesta a la manca de personal a la plantilla d'EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos SLU, filial d'Adelte, encarregada actualment del servei. Segons el sindicat, l'empresa no ha incorporat els efectius necessaris malgrat l'increment de l'activitat previst per a l'estiu i necessita almenys 18 treballadors més per garantir el funcionament adequat de les passarel·les d'embarcament. La convocatòria arriba mentre continua pendent la resolució definitiva del concurs d'Aena per adjudicar el servei a una nova concessionària.
Segons ha explicat UGT a l’ACN, Adelte continua prestant el servei de manera provisional després que finalitzés la concessió anterior. La nova licitació es va resoldre però diverses empreses van presentar recursos davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), fet que ha ajornat l'adjudicació definitiva. El sindicat sosté que aquesta situació ha provocat una manca d'inversions en personal per part de l'empresa sortint. Segons els representants dels treballadors, la plantilla actual està formada per 86 persones i seria necessari incorporar-ne almenys 18 més per afrontar les necessitats operatives de l'aeroport.
UGT assegura que la falta de personal ja es va fer evident durant la Setmana Santa, coincidint amb un augment de l'activitat aeroportuària. Els treballadors afirmen que van ajornar mobilitzacions davant la previsió que el canvi de concessionària es produís de manera imminent, però denuncien que la situació continua encallada mentre la companyia manté la seva negativa a ampliar la plantilla.
Afectacions en hora punta durant l'inici de vacances
Així mateix, el sindicat ha traslladat a l’ACN que la problemàtica que pateixen aquests treballadors és "similar" al d’altres empreses subcontractades a la infraestructura. Segons expliquen, les empreses que es presenten assoleixen el compromís per a guanyar el contracte i després "fan retallada de personal" perquè "diuen que no és viable" oferir el servei a aquell preu.
Els treballadors i la companyia estan convocats a una mediació aquest divendres al Departament de Treball a les 9.30 h. La vaga podria afectar el ritme de les operacions a l'aeroport, especialment en les franges de màxima activitat de primera hora del matí i a partir del migdia. Els fingers són les passarel·les mòbils que connecten la terminal amb els avions i el seu manteniment és necessari per garantir el funcionament normal dels embarcaments i desembarcaments.