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Societat

Ja es pot sol·licitar l'Estiu Jove 2026: descomptes de fins al 90% en trens i autobusos

  • Viatgers a l'estació de tren de Madrid -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juny de 2026 a les 15:48

Arrenca el programa de l'Estiu Jove 2026, amb descomptes de fins al 90% en viatges amb autobús i tren entre l'1 de juliol i el 30 de setembre d'enguany. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha habilitat aquest dimecres el formulari per sol·licitar els descomptes de la quarta edició d'aquesta iniciativa que està destinada als joves d'entre 18 i 30 anys. Poden demanar-lo totes les persones amb nacionalitat espanyola o estrangera i residència legal a l'Estat nascudes entre l'1 de gener de 1996 i el 31 de desembre de 2008. Es pot sol·licitar a través d'aquest enllaç.

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