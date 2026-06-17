Tres famílies amb menors implicats, el principi dels desnonaments en cascada anunciats a la Mina

Aquest dijous podria ser el principi del final per a les famílies que van ocupar, fa gairebé deu anys, uns blocs buits del barri de la Mina. És el primer dia en què està previst executar desallotjaments judicials reclamats pel Consorci de la Mina, format per l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Mentrestant, a dins hi ha 58 pisos ocupats que es preveu anar desallotjant a poc a poc, en cascada. De moment, ja hi ha 39 notificacions judicials. Aquest dijous 18 de juny hi ha tres expulsions previstes: es tracta de tres nuclis familiars, dos dels quals amb menors d'edat implicats. Les pròximes setmanes i mesos estan projectats tota la resta de desnonaments.
Aquestes finques són una d'aquelles històries que serveixen per explicar les misèries dels canvis de rumb administratius i de les promeses que s'han anat desfent amb el temps. Els sis edificis públics ara ocupats van estar concebuts inicialment per reallotjar a les famílies del bloc Venus. Tanmateix, van passar els anys, els trasllats no es produïen, els pisos continuaven buits i, finalment, l'any 2017 es van ocupar en massa una seixantena d'habitatges. Ara, gairebé una dècada més tard, l'administració defensa que els plans són tornar a dedicar aquests pisos a les famílies de l'edifici Venus, que està previst buidar l'any 2027 i enderrocar el 2028.
Això, però, xoca amb la visió dels afectats, del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs i de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), que integra col·lectius com la PAH, el Sindicat de Llogateres i col·lectius pel dret a l'habitatge de tot el territori. En un comunicat conjunt reclamen "l'aturada immediata de tots els desnonaments i que s'estudiïn els casos família per família per garantir una solució habitacional real a totes les que estan en situació de vulnerabilitat". Aquestes reclamacions, de fet, ja fa temps que s'han posat sobre la taula, amb accions de protesta al mateix Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Tanmateix, de moment, es manté el calendari de desallotjaments, que compten amb el vistiplau judicial.
Des del consistori adrianenc, els darrers mesos s'ha apuntat que algunes famílies podran optar a la Mesa d'Emergència que permet accedir a un habitatge social, però no s'han facilitat xifres de quants casos formen part d'aquesta llista. Tampoc no està previst cap dispositiu social especial. La idea és prestar l'atenció social ordinària a aquestes finques, si finalment els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial aconsegueixen executar els desnonaments. En els casos dels menors d'edat, el més habitual és oferir alguna alternativa habitacional, però les famílies afectades pels desallotjaments d'aquest dijous asseguren que encara no tenen cap opció vàlida sobre la taula, assegura el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs.
Aquest dijous es produirà el primer embat social en una de les zones amb més pobresa de Catalunya. Primer hi ha tres famílies afectades. De reüll, però, s'ho miren les altres desenes d'habitants dels pisos dels mateixos blocs.