40 desnonaments en cascada a la Mina: embat contra les ocupacions d'uns pisos públics abandonats

Al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs hi ha sis blocs de pisos públics ocupats des de fa prop d'una dècada. Inicialment, estaven destinats al reallotjament de l'edifici Venus, però van acabar buits pels continus canvis d'estratègia al voltant del projecte. L'estiu de 2017 va arrencar una ocupació massiva d'aquells immobles buits durant anys, després que esclatés un cas de desviament de fons públics a clans familiars perquè els vigilessin. Caiguda la vigilància, una seixantena de famílies s'hi va instal·lar. Des de llavors s'hauria estat negociant un lloguer social, segons defensen els afectats, però en les darreres setmanes han començat a arribar-los cartes de desallotjament. Denuncien que l'Ajuntament i Generalitat volen "expulsar la pobresa", i la justícia ho ha validat.
En aquest sentit, des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs denuncien que l'estigma torni a caure ara sobre el barri de la Mina. Un portaveu del col·lectiu relata que la Mina "es va crear per amagar la pobresa sota la catifa" i ara se'l vol tornar a colpejar amb aquests desallotjaments massius. El primer llançament previst, segons ha alertat el sindicat, serà l'11 de juny. Aquell dia n'hi hauria programats quatre. Fins a final de mes se'n comptabilitzen una desena i la previsió és que n'hi hagi "cada setmana fins al desembre". En total hi ha unes 60 famílies afectades.
Víctor Fonoll, del Sindicat de la Verneda i el Besòs, alerta que, en cas d'executar-se, aquests desnonaments "trinxarien" el barri: "És una quantitat immensament gran que no pensem tolerar de cap de les maneres". Fonoll assegura que es farà resistència per evitar que famílies amb menors quedin dormint al ras.
Els afectats també critiquen que durant anys han estat sota la lupa de serveis socials amb l'objectiu de regularitzar la situació amb lloguers socials en aquells casos on fos possible, tot i que no en tenen constància per escrit. Ara, asseguren que els han sorprès amb l'enviament de cartes alertant del desallotjament.
Nou argument: són pisos per als reallotjats del bloc Venus
Fonts municipals asseguren que s'està davant d'un cas "d'ocupacions il·legals" de recursos públics i que els pisos estan "destinats al reallotjament de Venus". El Govern va anunciar fa mesos que el cas de l'edifici Venus es resoldria amb habitatges de segona mà que l'administració adquiriria al mercat lliure. De fet, els mateixos afectats han detallat que en el moment de l'ocupació, el juliol de 2017, aquells blocs ja s'havien descartat com a opció per al reallotjament de Venus per l'enrocament de les parts a l'hora de negociar l'import de les permutes amb els nous habitatges.
Tanmateix, fonts municipals insisteixen que "la totalitat dels habitatges" es destinaran a reallotjar veïns de Venus, mentre que les persones que els han ocupat i es trobin en situació de vulnerabilitat rebran atenció per part de la mesa d'emergència, una eina que fa temps que acumula llargues cues d'espera per la manca d'habitatge públic suficient. Es tractaria, però, de pocs casos: "La majoria no són casos en seguiment".
En aquest sentit, el consistori explica que s'està seguint "el protocol establert" per a tots els desnonaments i que aquest cas no rep cap "tracte especial". L'Ajuntament detalla que els pisos ocupats il·legalment són 58 i actualment hi ha 39 notificacions de desnonament. Des del consistori també s'ha detallat que s'ha traslladat als Mossos d'Esquadra alguns casos en què hi ha hagut "intents de venda o relloguer il·legal dels habitatges".
Mentrestant, el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, juntament amb els habitants d'aquell edifici, argumenten que això es pot convertir en un nou cau de pobresa al carrer. Si fan fora les famílies sense cap estratègia ni lloguer social assegurat, com es pretén anar executant els pròxims mesos, el problema només es desplaçarà, adverteixen.