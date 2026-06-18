Els antiavalots dels Mossos desfan les protestes i comencen els desnonaments en cascada de la Mina

Un dispositiu d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'ha desplegat aquest matí al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, per desnonar tres famílies i començar la cascada de desallotjaments judicials previstos a uns blocs que porten gairebé una dècada ocupats. En total, hi ha 58 habitatges públics ocupats. Són el resultat d'una història singular de promeses incomplertes i oblits per part de l'administració. Ara, però, el Consorci de la Mina -que aplega l'ajuntament adrianenc, el de Barcelona, la Diputació i la Generalitat- vol buidar les finques per fer els reallotjaments dels veïns de l'edifici Venus, ubicat al mateix barri, una altra història singular de promeses incomplertes. Els plans de l'administració són enderrocar el bloc Venus el 2028, i això ha comportat que als edificis ocupats hagi començat un compte enrere per a desenes de famílies que fa anys que hi viuen.
Aquest matí s'ha produït la primera escomesa entre la policia i els habitants. Els ocupants d'aquests pisos, però també alguns veïns i el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, han intentat oposar-se al mandat judicial i s'han plantat a la porta del primer bloc assenyalat per la justícia. Hi havia una quarantena de persones per intentar evitar l'expulsió de tres famílies, dos de les quals amb menors d'edat. S'havien col·locat a l'interior d'una tanca precària que embolcallava l'accés a la finca, com a intent de marcar el límit als antiavalots de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos. Tanmateix, entre empentes i estira-i-arronses, els agents s'han acabat obrint pas per executar el desnonament.
Des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs reclamen alternatives habitacionals dignes per a les famílies amb perfil vulnerable, en situació de pobresa, i assenyalen que no es pot dir que no hi ha temps per trobar una solució quan moltes persones porten gairebé una dècada vivint al mateix lloc. De moment, des de l'administració, es recalca que se seguirà el protocol habitual per atendre els desnonaments, especialment els que afecten nens i adolescents.
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