L'Aemet no detecta cap fenomen meteorològic vinculat a l'apagada elèctrica

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assegurat aquest dimarts, en un missatge a X, que durant la jornada d'ahir no es va detectar "cap fenomen meteorològic o atmosfèric inusual" ni "variacions brusques de temperatura" a la seva xarxa d'estacions meteorològiques. D'aquesta manera, l'organisme ha respost les hipòtesis que apuntaven aquests fenòmens com la causa de la gran apagada general que va afectar ahir el conjunt d'Espanya i Portugal, entre altres països. Per la seva banda, el govern espanyol va explicar que a les 12.33 h van desaparèixer 15 GW d'energia en només cinc segons i no va descartar cap possibilitat. Fonts de la Moncloa van apuntar que mai s'havia produït un fenomen d'aquestes característiques, i tot i que van afegir que se seguien investigant les causes, deixava la porta oberta a qualsevol factor.

Durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas. — AEMET (@AEMET_Esp) April 29, 2025