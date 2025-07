L'agressor de l'ancià de Torre Pacheco residia a Barcelona

La delegada del govern espanyol a Múrcia, Mariola Guevara, ha revelat que el principal detingut per l'agressió d'un home de 68 anys a la localitat murciana de Torre-Pacheco residia a Barcelona.

Ho ha explicat en una entrevista a la Cadena Cope en què ha assenyalat que la investigació policial se centra ara a esclarir per què l'arrestat, que anava amb dues persones més de fora del municipi, es trobava a població en els moments dels fets i per quin motiu "van propinar una pallissa un pobre home que anava passejant pel carrer". També ha deixat clar que no va produir-se cap robatori ni cap situació violeta en què la víctima provoqués els presumptes autors.

Guevara ha afirmat que a hores d’ara la situació al municipi és de tranquil·litat, encara que el dispositiu de seguretat posat en marxa pel Ministeri de l'Interior continua desplegat "per evitar qualsevol altra situació com la viscuda els últims dies".

"El nostre afany i esforç més gran és tornar a portar la calma al municipi, perquè és el que es mereixen tots els veïns de Torre-Pacheco, sense cap distinció", ha apuntat la delegada del govern espanyol que ha lamentat que persones externes es desplacessin fins a la localitat per a trencar la "convivència pacífica".

Guevara ha sortit al pas de les crítiques que alguns sindicats policials han fet en els darrers dies i que han posat en dubte el desplegament policial que s'ha fet des de l'inici d'aquesta crisi a Torre-Pacheco. Així, ha defensat que "ha estat l'adequat en tot moment" i que s'hi han invertit "els recursos necessaris per prevenir les caceres" en contra de la població immigrada.

Així mateix, ha deixat clar que "no hi ha cap relació entre delinqüència i immigració" i ha remarcat que l’única forma de combatre els discursos d'odi i xenòfobs és “amb dades”. En aquest sentit, ha defensat la feina que es duu a terme des dels ministeris d’Interior i Migració.

Guevara ha aprofitat per indicar que Torre-Pacheco és un municipi amb un 30% d’immigració perquè l’agricultura és el seu principal motor de desenvolupament i aquest sector atrau un elevat nombre de població estrangera. Així, ha fet valdre aquesta mà d'obra i ha dit que "els immigrants són imprescindibles pel mercat de treball espanyol".