L'Audiència de Barcelona torna a denegar que el pare del nadó maltractat surti de la presó

L'Audiència de Barcelona ha denegat per segon cop que el pare acusat de maltractar el seu nadó surti de la presó preventiva, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. La primera negativa va tenir lloc el 22 de juny, quan la defensa de l'investigat va recórrer contra la decisió en un recurs que ara ha estat rebutjat. La Fiscalia de Barcelona també s'havia oposat a la petició de la defensa de l'home.\r\n\r\nLa mare del nadó, també investigada, sí que va poder abandonar la presó preventiva mesos enrere. Precisament, la dona ha declarat avui per petició pròpia i ha revelat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de dur l'infant de mesos als centres sanitaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa mare del nadó maltractat diu que va buscar a Internet «fissures anals» abans de les visites\r\n\r\n