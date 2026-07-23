Quatre incendis provocats per llamps al nord de les comarques gironines

Els Bombers de la Generalitat han activat aquest dijous a la tarda un dispositiu d'extinció per fer front a diversos incendis de vegetació provocats per una tempesta elèctrica al nord de les comarques gironines. En total, s'han registrat quatre focus en pocs minuts, i tots s'haurien originat per l'impacte de llamps.\r\n\r\nEl primer avís s'ha rebut a les 18.53 hores a la zona de Can Prim, a Casals. Tot seguit, els Bombers han estat alertats d'un incendi a Can Costoja, a Cistella, a les 19.02 hores; un altre a la riera de Diana, a Viladasens, a les 19.04 hores; i un quart als erms de Can Vila, a Lladó, a les 19.12 hores.\r\n\r\nPer controlar els focs, el cos d'emergències ha desplegat un dispositiu amb sis dotacions terrestres i un helicòpter.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nControlat l'incendi de vegetació a Castellet i la Gornal\r\n\r\n