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Quatre incendis provocats per llamps al nord de les comarques gironines

Societat

  • Els Bombers han activat un dispositiu d'extinció -

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Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 20:38

Els Bombers de la Generalitat han activat aquest dijous a la tarda un dispositiu d'extinció per fer front a diversos incendis de vegetació provocats per una tempesta elèctrica al nord de les comarques gironines. En total, s'han registrat quatre focus en pocs minuts, i tots s'haurien originat per l'impacte de llamps.

El primer avís s'ha rebut a les 18.53 hores a la zona de Can Prim, a Casals. Tot seguit, els Bombers han estat alertats d'un incendi a Can Costoja, a Cistella, a les 19.02 hores; un altre a la riera de Diana, a Viladasens, a les 19.04 hores; i un quart als erms de Can Vila, a Lladó, a les 19.12 hores.

Per controlar els focs, el cos d'emergències ha desplegat un dispositiu amb sis dotacions terrestres i un helicòpter.

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