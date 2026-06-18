Les 50 dones més influents de Catalunya, segons «Forbes»

La revista Forbes ha publicat aquest dijous la llista de les 50 dones més influents de Catalunya per a l'any 2026. És el segon any consecutiu que la prestigiosa publicació realitza aquesta classificació, que engloba catalanes de tots els sectors i edats. "En aquesta edició hem incorporat perfils inèdits al costat d'altres dones que ja han format part del projecte anteriorment", han explicat des de la revista. La intenció de fer aquesta llista, expliquen, és la "d'ampliar la conversa i donar visibilitat a noves veus".
La llista ha estat duta a terme "per un comitè d'experts i consultors externs liderats per Vera Bercovitz, cap de continguts de Forbes Women, amb la supervisió del president i editor de la companyia, Andrés Rodríguez". Sectors com el de la política, l'empresarial, el social, cultural, esportiu o artístic formen part de la classificació de la publicació. A continuació us mostrem la llista de totes les dones que apareixen en aquesta llista. Ho farem igualment per ordre alfabètic, amb els seus càrrecs o afiliacions.
Les 50 dones més influents de Catalunya del 2026
Mar Alarcón, fundadora i CEO de SocialCar. La companyia és una plataforma on usuaris i empreses poden llogar vehicles sense comissió.
Silvia Alsina, fundadora i CEO de ROMAN. És una empresa consultora de comunicació, relacions públiques i assumptes públiques, amb una gran àrea d'influència a tot l'Estat.
Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
Eva Baltasar, escriptora.
Elvira Bisbe Metge, presidenta del Col·legi de Metges de Catalunya.
Joana Bonet, escriptora i directora de la revista Magazine de La Vanguardia.
Laia Bonet, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
Arantxa Calvera, directora de l'Agència Catalana de Turisme.
Gemma Calvet, jurista i analista política.
Eulàlia Carbonell, directora gerent de Radiocat XXI, empresa que gestiona les emissores de RAC1 i RAC105.
Laura Carnicero, vicepresidenta executiva de Persones i Organització de SEAT i Cupra.
Raquel Carrasco, directora general de Veolia Servicios. És una empresa referent en serveis energètics i de producció d'energia local, descarbonitzada i descentralitzada amb biomassa, biogàs, fotovoltaica i fred ecològic.
Elena Carrera, directora general d'Operacions i Tecnologia del Banc Sabadell.
Rosa Clarà, fundadora i presidenta del Clarà Group. És una de les companyies de referència en moda nupcial.
Aina Clotet, actriu, directora, guionista i productora.
Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners.
Amaya Echevarría, presidenta de Novartis. És una de les empreses farmacèutiques i biotecnològiques més fortes del país.
Najat El Hachmi, escriptora, periodista i columnista.
Laura Erra Martín, directora general de Liquats Vegetals. És una de les companyies pioneres en begudes vegetals.
Meritxell Falgueras, periodista, enòloga i sommelier.
Paula Fernández-Ochoa, consulta i speaker.
Teresa García-Milà, presidenta del Cercle d'Economia.
Raquel Gil Eiroá, cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
Anna Golsa, CEO de Eurofirms Group. Considerada la millor empresa de recursos humans de l'Estat.
Carla Gómez Cano, cofundadora de Theker.
Gemma Grau, propietària de Joyeria Grau.
Therese Jamaa, vicepresidenta d'Aliances Estratègiques a Openchip. És una empresa tecnològica fundada a Barcelona el 2021 que té com a objectiu dissenyar microprocessadors avançats, sistemes en xip (SoC) i acceleradors orientats a la Intel·ligència Artificial (IA) i la Computació d'Alt Rendiment (HPC).
Martina Klein, model i presentadora.
Angie L. Grijalbo, cofundadora i creativa de Beso Beach. És una empresa que agrupa un concepte de gastronomia de platja i club social.
Núria López-Bigas, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (ICREA).
Maria Macaya, creadora de la Fundació Rädika. És una ONG dedicada a formar, informar i conscienciar sobre salut mental i trauma.
Maria Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank.
Carolina Martinoli, presidenta i CEO de Vueling.
Emma Montserrat Rodríguez, subdirectora general adjunta i directora d'organització de Bankinter.
Ana Palencia, directora de Comunicació corporativa i Sostenibilitat a Unilever. La companyia britànica és una de les més grans del planeta en produïr "bens de consum ràpid". De la seva propietat hi ha productes com Axe, Dover, Hellmann's, Rexona o Knorr, entre molts altres.
Silvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més de portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Carlota Pi Amorós, cofundadora i presidenta executiva d'Holaluz. És una empresa que comercialitza energia elèctrica.
Gema Revuelta, professora de la Universitat Pompeu Fabra i presidenta de l'Associació Espanyola de Comunicació Científica.
Rosa María Rodríguez Curto, vicepresidenta de ventes i serveis a T-Systems Iberia.
Regina Rodríguez Sirvent, escriptora.
Rosa Romà, presidenta i CEO del 3Cat.
Rosalía, artista.
Margarita Salvans, directora financera de MANGO.
Beatriz Santamaria, agent de models i celebritats.
Blanca Sorigué, directora del Consorci Zona Franca de Barcelona.
Irene Tarradellas, líder del Chapter de Barcelona de Women Presidents Organization.
Neus Tomàs, directora adjunta del mitjà eldiario.es.
Ana Torres Castelo, CEO de Santiveri.
Montserrat Vendrell, sòcia d'Asabys Partners. És una firma espanyola de capital risc (venture capital) amb seu a Barcelona, especialitzada en la inversió al sector de la salut i les ciències de la vida.
Núria Vilanova, CEO de la consultora Atrevia.