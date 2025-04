Les Illes Canàries decreten l'emergència autonòmica per la caiguda de les telecomunicacions

Les Illes Canàries havien esquivat l'apagada elèctrica. Però ara s'han vist afectats per una caiguda de les telecomunicacions que ha portat el govern a decretar l'emergència autonòmica. Els problemes amb la connexió s'han generalitzat des del vespre de dilluns, sent els usuaris d'Orange i Jazztel els més afectats, tot i que ara el problema també es prolonga en altres companyies com Movistar.