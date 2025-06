La parada fantasma dels Guiamets

El pantà dels Guiamets separa el poble de l'estació, que està situada en un lloc remot: una ubicació poc accessible que queda enmig del bosc i amb un camí complicat i poc segur per als vianants que hi vulguin arribar a peu. Per això molts dels habitants dels Guiamets no utilitzaven la seva pròpia estació, tot i que estava en funcionament, i es desplaçaven fins a Capçanes, de més fàcil accés per la carretera comarcal, o fins i tot a l'estació de Marçà-Falset.

El caos ferroviari a Rodalies és una constant als trens catalans i sovint les incidències afecten el sud del país. Comarques despoblades i amb una població envellida com el Priorat veuen com les freqüències de trens disminueixen i, fins i tot, es perden parades. Des del passat 3 de març, cap tren s'atura a l'estació dels Guiamets al Priorat, que havia donat servei durant gairebé 135 anys.

Encara que feia anys que funcionava com a baixador, els trens de la línia R15 continuaven recollint i portant viatgers al poble. Actualment, el servei comercial ha desaparegut, els trens circulen sense parar entre Capçanes i Móra la Nova, i als Guiamets només es manté el pas de mercaderies.

Aquest tancament va provocar debat entre col·lectius amb opinions contràries, ja que alguns aposten per la rendibilitat i eficiència del transport i altres defensen, precisament, les estacions més petites i la gent que en depèn. Des de l'ajuntament prioratí reconeixen que ha sigut "l'evolució natural" d'un servei que estava cada cop més en desús, principalment per les dificultats que tenien els passatgers per accedir a la infraestructura.