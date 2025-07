El temps d'aquest dilluns 28 de juliol: forts vents i pluges al litoral del país

Aquest dilluns comença amb vents forts, núvols abundants i alguns ruixats o xàfecs al sector central del litoral i del prelitoral.

De fet, Agents Rurals ha emès un avís per perill extrem per incendis forestals que afecta 45 municipis del nord i sud del país a causa del fort vent de Tramuntana, que també deixarà mala mar a la Costa Brava; i del Mestral, que afectarà les Terres de l'Ebre.

Al matí el cel estarà localment molt ennuvolat al litoral i prelitoral central, on s'esperen ruixats dispersos i intermitents durant tota la jornada.

A la tarda les precipitacions es poden estendre de manera local a l'interior del quadrant nord-est. Per aquesta situació s'ha emès un avís de perill moderat per pluges al litoral central i per estat de la mar a la zona nord de la Costa Brava, que durarà tot el dilluns.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 16 graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.