Creix l'interès pel vi sense alcohol

El vi sense alcohol està guanyant terreny de forma sostinguda. Els últims quatre anys, el consum arreu del món ha crescut un 9%, segons l'IWRS (International Wine & Spirits Record).

Experts consultats per l'ACN asseguren que beure sense alcohol ha deixat de ser un "sacrifici" per motius mèdics per convertir-se en una elecció pròpia dels consumidors, molts dels quals busquen una dieta més saludable. També hi influeix el canvi de gustos manifestat per les noves generacions, a qui els motiven les begudes més suaus.

Instituts internacionals constaten que les vendes de vi han baixat un 7% els últims quinze anys -especialment el vi negre amb més cos-, mentre les begudes sense alcohol (+0,5%) o de baixa graduació (+8,5%) van a l'alça.

S'estima que actualment els vins, cerveses i licors sense alcohol facturen 12.000 milions de dòlars i que el 2030 doblaran aquesta facturació. Ho constata un estudi recent de la Universitat de León, que indica que el 78% dels consumidors espanyols estan disposats a tastar-los. Una predisposició que en el cas dels joves d'entre 18 i 35 anys puja fins al 87,5%.

I és que els experts consultats asseguren que les conegudes com a generacions Millenial i Z -nascudes entre la dècada del 1980 i finals del 2000- se senten menys atretes pel consum d'alcohol en comparació als seus predecessors, "i ara busquen quelcom més diferent". També, els experts apuntes que hi ha una tendència general a seguir un estil de vida "més saludable, enfocat a la moderació i l'equilibri".

Paral·lelismes amb el veganisme

"Crec que es podria comparar amb l'auge que anys enrere va tenir el menjar vegà, que en un inici no estava gens estès i ara hi ha una infinitat de propostes", afegeix Irem Eren, experta en vins sense alcohol. Creu que hi ha un tercer motiu que impulsa la venda de vi sense alcohol: la percepció que és un producte més accessible, com ho és la cervesa.

Eren destaca que fa pocs anys era "molt complicat" que els cellers s'avinguessin a elaborar vins sense alcohol. Ara, en canvi, "ho veuen com una oportunitat". Especialment, està creixent "superràpid" la producció a Espanya, França i Itàlia.

L'interès a l'alça entre els consumidors està provocant més oferta i això comporta més qualitat. De retruc, diu Eren, s'incrementa la curiositat i fa que l'espiral segueixi creixent.

Tot i l'èxit, els vins sense alcohol no tenen ara per ara empara de les Denominacions d'Origen (DO). El cap de servei d'Enologia de l'INCAVI, Xoán Elorduy, recorda que totes les DO marquen les característiques mínimes que ha de tenir un vi perquè pugui ser certificat, i de moment totes fixen una graduació superior al 9%.

Cava sense alcohol, impossible

On no és factible fer la desalcoholització és al cava. L'elaboració amb mètode tradicional amb què es basa la DO Cava -regulada per la UE- implica una primera fermentació a les botes i una segona fermentació dins l'ampolla, la qual incrementa la graduació de l'escumós final.