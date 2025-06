Mango haurà de pagar 750.000 euros per convertir obres de Miró, Tàpies i Barceló en NFT

L'Audiència de Barcelona ha condemnat la multinacional tèxtil catalana Mango a pagar més de 750.000 euros per haver vulnerat la propietat intel·lectual. El motiu és haver utilitzat sense autorització cinc obres d'art físiques dels reconeguts pintors Joan Miró, Antoni Tàpies i Miquel Barceló i transformar-les en NFT per a plataformes digitals.

Els magistrats consideren que, tot i que l'empresa tenia la propietat física de les obres d'art, això no li atorga legitimitat per a reproduir, transformar ni comunicar públicament les obres sense consentiment dels titulars dels drets, per la qual cosa condemna la demandada a cessar en la seva conducta i a indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets. Les obres afectades són Ocell volant cap al sol i Cap i ocell, de Miró, Ulls i Creu i Esgrafiats, de Tàpies, i Dilatació, de Barceló.

Una botiga de Mango a Nova York

Els fets van ocórrer durant la inauguració d'una botiga de Mango a la Cinquena Avinguda de Nova York on l'empresa va promoure cinc quadres, que pertanyien a la seva col·lecció particular, mitjançant la seva transformació en tokens no fungibles (NFT), la seva difusió a internet i plataformes digitals com OpenSea i el seu ús en campanyes promocionals. De fet, les obres són propietat de la família Andik, amos de Mango, a través de la seva empresa patrimonial, que va cedir els drets de les pintures temporalment a Punto Fa, matriu de Mango, a canvi de 21.000 euros l'abril del 2022.

La societat gestora de drets d'artistes plàstics VEGAP, que representa els tres pintors i els seus hereus, va demanar a Mango la retirada immediata de les obres, però la tèxtil li va oferir un conveni per oferir les obres només al metavers. En concret, l'Audiència revoca una sentència d'un jutjat mercantil de Barcelona que donava la raó a Punto Fa SL, filial de Mango, davant la demanda interposada el 2022 per VEGAP.

Condemna de 750.000 euros a Mango

En la sentència, el tribunal declara que la conducta de la filial constitueix un "ús no autoritzat" de les obres que "infringeix els drets patrimonials de reproducció, transformació i comunicació pública i morals a la divulgació de l'obra i a la seva integritat". Per això, es prohibeix a la filial de Mango realitzar en el futur l'ús infractor en el tràfic econòmic de les citades obres i se la condemna a destruir els NFT creats, per la qual cosa es fa un requeriment a la plataforma digital OpenSea, encarregada dels NFT.

També es condemna a Punto Fa a retirar del tràfic mercantil i a destruir tots els elements físics i digitals en els quals es reprodueixin les pintures, incloent-hi tot el material promocional i publicitari, tant digital com físic. Es condemna l'empresa també a remetre a totes les persones físiques i jurídiques que van col·laborar o intervenir en la creació dels NFT una còpia de la sentència perquè en tinguin coneixement i no infringeixin més la propietat intel·lectual.

També es condemna l'empresa a remetre la sentència a tots els mitjans i publicacions que van publicar la creació dels NFT i a publicar la condemna a la pàgina web de Punto Fa, a les xarxes socials i en els mateixos termes i idiomes que es va produir l'anunci de la creació dels NFT i durant el mateix temps que han estat accessibles aquests anuncis, per tal que el públic sàpiga que no existeix cap vincle entre Punto Fa i els pintors. Pel que fa a la indemnització, la fixa en 100.000 euros per obra per danys patrimonials -un total de 500.000 euros-, 50.000 euros per obra -un total de 250.000 euros- per danys morals i 380 euros per les despeses d'investigació.