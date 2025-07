Mercabarna i el Banc dels Aliments reaprofiten més de 800 tones de fruites i verdura que s'haurien llançat

El centre d’aprofitament que gestionen Mercabarna, el Banc dels Aliments i la Fundació Formació i Treball, el Foodback, va rebre el 2024 un total de 1.233 tones de fruites i hortalisses d’un centenar d’empreses majoristes. Eren caixes d’excedents, amb peces massa madures o que havien arribat tard el divendres i no s’haurien pogut vendre el dilluns. Després de separar el menjar bo del que no es podia recuperar, van poder aprofitar 837,6 tones (68%), distribuïdes entre 116.077 persones a través de 300 entitats adscrites al Banc dels Aliments. La directora del Banc, Elisabet Viladomiu, reivindica l’impacte social i també l’ambiental de la recuperació: per cada quilo de menjar que no es llança, calculen que n’estalvien dos d’emissions de CO₂.