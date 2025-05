Més de 1.000 menors van trucar al telèfon de prevenció del suïcidi el 2024

Les situacions de risc de suïcidi detectades pel sistema de salut van créixer el 2024. La Taula de Prevenció del Suïcidi del 061 Salut Respon va atendre 10.840 persones i d’aquestes, el 10,7% eren menors d’edat, amb 1.164 consultes, un 14% més que el 2023 (1.021). Són dades facilitades pel SEM a l’ACN, que mostren que també han incrementat les temptatives i les ideacions.

Davant aquesta realitat, Diego Palao, coordinador del Pla de prevenció del suïcidi (PLAPRESC), apunta com una de les explicacions que les persones consulten més davant del patiment. En aquest sentit, l’entitat Després del Suïcidi-Associació de Supervivents reconeix més sensibilitat social i adverteix que "el silenci mata”. I és que la mort per suïcidi és complexa i multifactorial, i tant els responsables de les accions sanitàries com les entitats entrevistades posen l’accent en la prevenció i en la necessitat de polítiques que tinguin continuïtat en els anys i de parlar d’una realitat encara molt silenciada. Per als experts, la pandèmia de la Covid-19 va visibilitzar la salut mental, però encara queda molt camí per recórrer.

El 061 Salut Respon, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), va atendre l’any passat 17.172 consultes no presencials de persones amb risc de suïcidi, 47 al dia de mitjana, segons dades consultades per l’ACN. D’aquestes, 10.840 persones van ser ateses des de la Taula de Prevenció del Suïcidi­ (30 al dia de mitjana; una mica menys que l’any anterior, amb un total d’11.670 consultes). La resta de trucades van ser ateses per la Central de Coordinació Sanitària, mentre que, en detectar una emergència, es gestionen directament des de la sala d’Emergències.

Les consultes ateses des per la Taula de Prevenció del 061 confirmen que les dones busquen més ajuda, amb el 60% de les trucades, mentre que la franja d’edat amb més consultes és la dels 41 als 65 anys, amb més de 4.500. L’associació DSAS també ha detectat la necessitat d’arribar als més joves i el 2024 va obrir un grup específic per a aquest col·lectiu, “molt vulnerable”. Així, des de la Fundació Ajuda i Esperança han activat en els darrers mesos els xats de Suport Emocional per a Joves i l'Obro Feel per prevenir problemes de salut mental en adolescents i joves.