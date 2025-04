Més de 70 quilòmetres de cues en l'operació tornada de Setmana Santa

Problemes a les carreteres catalanes en el moment més intens de l'operació tornada de Setmana Santa. Amb l'entrada del migdia d'aquest Dilluns de Pasqua ja hi ha més de 70 quilòmetres de retencions en diverses vies, si bé per ara no hi ha accidents de gravetat. Aquestes són les principals afectacions actuals:

AP-7 entre el Vendrell i Tarragona en sentit nord: 17 quilòmetres.

AP-7 entre Santa Margarida i els Monjos i el Vendrell: 16 quilòmetres.

N-340 entre el Vendrell i Torredembarra en sentit est: 10 quilòmetres.

AP-7 entre Santa Oliva i el Vendrell en sentit nord: 18 quilòmetres.

AP-7 a l'Aldea en sentit sud: 6 quilòmetres.

AP-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud: 5 quilòmetres

N-II a Tordera en sentit sud: 4 quilòmetres

N-240 a Montblanc en sentit oest: 3,5 quilòmetres.

Uns 394.000 vehicles ja han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona en l’operació tornada amb motiu de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Són dades fins a les dues del migdia d'aquest dilluns. Aquesta xifra representa el 68% del total de 580.000 vehicles que Trànsit preveu que tornin fins a la mitjanit d’aquest dilluns.

El Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit que els ha sorprès que diumenge es fessin tants desplaçaments. Al llarg del dia hi va haver retencions significatives a l’AP-7 i l’A-2 en diversos trams, així com a la C-65 i l’N-II a la Costa Brava.