Més de mig miler de centres participa en el pla per impulsar el català a l'escola

Més de mig miler de centres participa aquest curs en les xarxes formatives ULAE (Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu), un programa creat per impulsar el català a l'escola, segons dades de la Generalitat. L'objectiu és compartir metodologies i bones pràctiques per millorar la gestió de la diversitat lingüística i incentivar l'ús del català. L'escola La Farigola del Clot n'és un exemple. Van decidir sumar-s'hi perquè van notar una "davallada en els resultats de l'àmbit lingüístic", segons explica a l'ACN la directora, Isa Carmona. Per això van "posar el focus" en aquest tema, es van apuntar a la xarxa i van impulsar diverses iniciatives, com cursos de català per a famílies o una activitat de ràdio en català amb alumnes de l'aula d'acollida.