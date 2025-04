Més d'un centenar de persones intenten evitar un desnonament a Ciutat Meridiana

Més d'un centenar de persones, convocades pel Sindicat d'Habitatge de Nou Barris i del Sindicat de Llogateres, s'han presentat aquest migdia davant del número 132 de l'avinguda dels Rasos de Peguera, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. L'objectiu és aturar el desnonament del Juanjo, veí que fa 25 anys que viu al mateix pis. "La història del Juanjo és la història de milers de persones d'aquest país", ha etzibat Enric Aragonès Jové, portaveu del sindicat d'inquilins, en relació al camí que ha hagut d'afrontar el Juanjo com a afectat de l'endeutament per comprar el seu habitatge en plena bombolla immobiliària. Ara el seu pis ha passat per les mans de "quatre fons voltor", asseguren els convocants. La idea és resistir davant de les denúncies de la propietat i l'ordre del jutge de buidar l'immoble. Informa David Cobo.