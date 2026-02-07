Milers de persones es mobilitzen contra el caos de Rodalies a Barcelona

La marxa, sota el lema Sense trens no hi ha futur, ha arrencat a les cinc de la tarda des de davant de l'Estació de França, que és on hi ha el centre de control d'Adif que ha caigut almenys quatre vegades des del 2022. "El tracte és humiliant i afecta el conjunt de la ciutadania. Es fa evident en l'àmbit dels trens i el ferroviari. Per això defensem que hi ha d'haver dimissions i solucions", ha apuntat Oriol Junqueras, president d'ERC, just abans que arrenqués la marxa. "Hem de tenir inversions que resolguin el dèficit de manteniment de les vies, la senyalització i els combois. Contribuirem a fer que el país se'n surti", ha apuntat Junqueras, acompanyat de la seva número dos, Elisenda Alamany.\r\n\r\nLa portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, porta la veu de la manifestació. Els crits i proclames que se senten són principalment contra el servei de Rodalies i el ministre de Transports, Óscar Puente, del qual han exigit la dimissió diversos partits polítics independentistes.\r\n