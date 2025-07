Mor DJ Godzi, de 35 anys, en una festa a Eivissa: la família acusa la Guàrdia Civil

El discjòquei italià de 35 anys Michele Noschese, conegut com a DJ Godzi, va morir divendres passat en plena festa a casa seva a Eivissa. A l'espera del resultat de l'autòpsia, s'investiguen les causes de la defunció en "estranyes circumstàncies", segons denuncia la família en declaracions al diari La Repubblica. I és que, segons la premsa italiana, la Guàrdia Civil va intervenir per les queixes dels veïns pel soroll de la música i un agent va arribar a colpejar Noschese. "El van massacrar, ara cal justícia", rebla el pare.

DJ Godzi residia des de feia 10 anys a l'illa pitiusa, on era molt conegut. Divendres passat, va organitzar una festa a casa i els veïns van alertar la Guàrdia Civil pel volum de la música, pel qual es va presentar una patrulla. Els testimonis relaten que, quan els agents es van adreçar al discjòquei, es va produir un enfrontament i Noschese va ser agredit per un dels guàrdies civils. A partir d'aquí, la informació no és clara i cap autoritat ha donat cap versió oficial.

El músic napolità va perdre la vida i el seu cos va ser traslladat directament al dipòsit forense, on se li farà una autòpsia per determinar la causa de la mort. Si bé, la família ha demanat una autòpsia independent i apunta directament a la Guàrdia Civil com la responsable.

DJ Godzi punxava a diversos locals i discoteques d'Eivissa, però també arreu del món, des de Barcelona a Nova York, passant per París i Londres. Se centrava en els gèneres house i tech-house i era un nom molt rellevant en l'escenari underground europea, tal com destaca Il Corriere della Sera.

La discogràfica Mood Child Art amb què treballava DJ Godzi ha expressat el seu condol a la família en un comunicat a Instagram en què ha destacat que Noschese tenia un "cor bondadós". A banda, era professor i ajudava discjòqueis amateurs a perfeccionar la seva música.