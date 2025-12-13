Mor el conductor d'una furgoneta en un accident a Sant Pol de Mar

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dissabte a la tarda en un accident de trànsit a la C-32 a Sant Pol de Mar, a la comarca del Maresme. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el vehicle ha patit una sortida de via al punt quilomètric 117 i un turisme l'ha encalçat. A causa de la topada, el conductor de la furgoneta ha mort i tres persones més han resultat ferides: una de lleu i una menys lleu han estat traslladades a l'Hospital de Mataró i una tercera menys greu ha anat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès).\r\n\r\nEls Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 14:50 hores i han activat dues patrulles. Els Bombers de la Generalitat hi han destinat quatre dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques, quatre unitats terrestres i un helicòpter. La carretera ha quedat tallada en el punt de l'accident durant una estona.\r\n\r\nDes de principi d'any, 138 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes. Gairebé el 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i, en concret, tres de cada deu víctimes són motoristes. En concret, han mort 44 motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes aquest 2025.\r\n