Unes 200 persones protesten a Barcelona contra la «massacre» de senglars a Collserola arran de la pesta porcina

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra el que consideren una "massacre" de porc senglars arran de l'esclat a Collserola d'un focus de pesta porcina africana (PPA).\r\n\r\nConvocats pel Partit Pacma i altres organitzacions, els animalistes han exigit que s'acabi amb les batudes i que s'aposti per una gestió "més ètica", amb mesures que no suposarien la mort com ara l'esterilització a través de pinso o gàbies trampa. Des del Pacma, Aitziber Sáez, també ha acusat l'administració de "protegir" els interessos del sector porcí i de "connivència" amb el col·lectiu de la caça. De fet, durant la protesta s'han sentit càntics contra els caçadors, qualificant-los d'"assassins".\r\n