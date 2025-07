Mor Julian McMahon, molt conegut per una sèrie internacional emesa a TV3

L'actor australià Julian McMahon, conegut per les seves interpretacions en sèries com Nip/Tuck, Embruixades i FBI: Most Wanted, ha mort als 56 anys aquest passat diumenge a Florida després de lluitar contra el càncer, segons va comunicar la seva dona el divendres.

La seva dona, Kelly McMahon, ha confirmat la notícia amb un comunicat en el qual es destacava la seva passió per la vida, el seu amor per la família, el treball i els seus seguidors. La muller ha demanat privacitat per mantenir el dol: "Julian estimava la vida. El seu major desig era portar alegria a la quantitat més gran de persones possible":

McMahon va néixer a Sidney i era fill de Billy McMahon, primer ministre d'Austràlia entre 1971 i 1972. Va començar la seva carrera com a model i va debutar com a actor en diferents sèries, però poc després es va traslladar als Estats Units en busca una major projecció a Hollywood.

Després d'aparèixer en la telenovel·la Another World, McMahon es va consolidar en l'horari de màxima audiència amb Profiler, però la seva popularitat internacional va esclatar gràcies al seu paper de Cole Turner a Embruixades, on va interpretar durant tres temporades al dimoni que enamorava Alyssa Milano. Curiosament, fa menys d'un any, el 13 de juliol de 2024, va morir aquesta companya, l'actriu Shannen Doherty per culpa també del càncer.

McMahon es va convertir en un protagonista absolut amb Nip/Tuck, el drama sanitari de Ryan Murphy a FX, on va interpretar durant sis temporades a un seductor cirurgià amb el nom de Christian Troy. Aquest paper el va fer que aconseguís ser nominat al Globus d'OR i el va consolidar com un dels rostres més reconeguts de la televisió. Un dels seus darrers rols va ser a FBI: Most Wanted, on feia de protagonista, però que després de diverses temporades va acabar abandonant.