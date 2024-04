Mor Peter Higgs, el descobridor de «la partícula de Déu» i Premi Nobel de Física

El professor Peter Higgs, Premi Nobel de Física i descobridor del bosó de Higgs, l'anomenada "partícula de Déu", ha mort aquest dilluns als 94 anys. El seu paper en la comprensió de l'univers i la matèria el converteix en un dels científics més importants de la història i deixa un llegat inquantificable per a les noves generacions d'investigadors.

Concretament, Higgs va predir el 1964 l'existència d'una nova partícula, el "bosó de Higgs", una partícula fonamental que permet explicar l'origen de la massa de totes les partícules de l'univers. Si bé, la seva existència no es va confirmar fins gairebé mig segle més tard, el 2012, mitjançant experiments al Large Hadron Collider at the European Organization for Nuclear Research (CERN). Per això, el 2013 va rebre, juntament amb el físic belga François Englert, el Premi Nobel de Física.

Era professor emèrit a la Universitat d'Edimburg, l'encarregada de confirmar la defunció. "Ha mort el dilluns 8 d'abril de manera tranquil·la a casa, a causa d'una curta malaltia", ha detallat en un comunicat. El director del centre, el professor Peter Mathieson, ha declarat que Higgs era "una persona extraordinària i un científic superdotat, amb una visió i una imaginació que han enriquit el nostre coneixement del món que ens envolta", alhora que ha destacat que el seu treball pioner "ha motivat milers de científics", i el seu llegat "seguirà inspirant molts més durant generacions".