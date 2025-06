Mor un home de 40 anys mentre es banyava a la platja de Vilanova i la Geltrú

Un home de 40 anys ha mort mentre es banyava a la platja del Far de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Segons ha informat Protecció Civil, l'ofegament mortal va tenir lloc dimarts al vespre i en el moment dels fets no hi havia servei de socorrisme.

L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 18.42 hores per part d'altres banyistes de la zona, informant que havien tret de l'aigua un home inconscient i li havien començat a realitzar les maniobres de reanimació. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va desplaçar tres unitats terrestres i va seguir amb les maniobres que van resultar infructuoses.

La d'aquest dimarts és la primera víctima mortal a les platges catalanes des que diumenge 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.

Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. També avisa que si s'observa algú que es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal alertar urgentment el servei de socorrisme o trucar al telèfon 112.