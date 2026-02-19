Un home de 57 anys ha mort aquest dijous al migdia en quedar atrapat sota un palet mentre treballava en una nau industrial de Vallirana (Baix Llobregat), segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Els agents de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts han estat alertats del succés cap a tres quarts de dues.\r\n\r\nDiverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació s'han adreçat a l'indret, així com una dotació dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. Malgrat la intervenció dels cossos d'emergència, no s'ha pogut fer res per la vida de la víctima. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat i del Departament d'Empresa i Treball.\r\n