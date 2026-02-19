El català suma més de 160.000 publicacions a les xarxes en un any, un 31% més que el 2025

Dues de cada tres empreses que es dirigeixen a territoris de parla catalana ja ofereixen les seves pàgines web en català. Així ho assenyala el diagnòstic inicial sobre la salut de la llengua en l'àmbit digital, presentat aquest dijous per Accent Obert. L'entitat constata avenços en la presència del català a internet i xarxes socials. Malgrat això, ha advertit d'alguns àmbits on el seu ús encara està dèbil.
L'informe destaca que més de 1.200 creadors publiquen regularment continguts en català a plataformes com Instagram, YouTube o TikTok. Durant l'últim any es van registrar a prop de 160.000 publicacions en aquesta llengua, un 31% més que l'any anterior. Aquest any 2025 s'han acumulat uns 2.800 milions de visualitzacions, que suposa un increment del 72%.
Malgrat aquestes dades positives, el diagnòstic identifica sectors que considera "fràgils", entre ells el de l'automoció, els electrodomèstics intel·ligents o el doblatge automàtic a plataformes de vídeo sota demanda, on el català encara té marge de creixement.
Creix el català a les xarxes, però no en tots els sectors
L'informe posa el focus en els efectes de la intel·ligència artificial generativa i adverteix que la seva evolució tecnològica tan ràpida obliga a "no abaixar la guàrdia" per mantenir la posició aconseguida pel català dins l'entorn digital. En aquest sentit, emfatitza tres riscos principals: el desplaçament lingüístic per fricció, quan els usuaris abandonen l'idioma si altres ofereixen respostes més precises; la dependència dels models tecnològics desenvolupats fora de l'ambient catalanoparlant i l'impacte cultural i simbòlic de sistemes que utilitzen la llengua, però operen amb marcs culturals aliens.
L'estudi, presentat pel president d'Accent Obert, Genís Roca, subratlla la importància de la "demanda implícita". Segons l'entitat, les empreses tecnològiques detecten l'interès pel català a través de la configuració lingüística dels dispositius, un indicador que actualment és inferior a l'ús social real de la llengua. Davant aquest escenari, l'organització impulsa la campanya de "Configura", amb l'objectiu que la ciutadania, empreses i institucions ajustin els seus dispositius al català. Els seus responsables garanteixen que ja s'observa una tendència a l'alça en aquest sentit.
Indicadors per seguir la salut digital de la llengua
L'informe també incorpora noves iniciatives destinades a avaluar la presència real del català en aquesta tecnologia emergent. Entre d'altres, Accent Obert sotmetrà els principals sistemes d'IA a proves similars als exàmens que realitzen els ciutadans com la selectivitat, les avaluacions PISA o altres proves de competències en català. L'objectiu es mesurar no només la capacitat lingüística dels xatbots, sinó el coneixement cultural i l'adequació al context catalanoparlant.
El diagnòstic també destaca el paper del domini ".cat" que celebra aquest any el vigèsim aniversari com una infraestructura digital consolidada. Amb més de 116.000 dominis registrats, el de ".cat" va ser pioner en convertir-se en el primer domini del món vinculat a una comunitat cultural i lingüística i s'ha consolidat com un referent internacional en governança digital i visibilitat de llengües minoritàries en internet.
L'informe subratlla que la cultura catalana és la primera a documentar de forma sistemàtica als seus creadors digitals. Iniciatives com lista.cat, els Premis CRIT o la Casa de la Creació Digital en Català busquen reconèixer el talent i fomentar el creixement amb un ecosistema propi de producció de continguts.