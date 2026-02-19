Adif suspèn la circulació de trens entre Catalunya i el País Valencià per les fortes ventades

Adif ha anunciat la suspensió total de la circulació ferroviària entre Catalunya i el País Valencià entre les 11 hores i les 16 hores d'aquest dijous a causa del nou episodi de vent que afecta gran part del país fins divendres. La decisió respon a l'activació en fase d'alerta del pla Ventcat de Protecció Civil, després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi pronosticat ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora.
Els avisos s'allargaran fins divendres, tot i que, de moment, no es preveuen més afectacions a la xarxa ferroviària. Així, la interrupció del servei afectarà la circulació durant cinc hores, però podrà variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques.
Tot plegat, pels efectes d'una nova borrasca -ara de nom Pedro- que ha comportat que el Meteocat hagi activat avisos grocs i taronges a l'oest del país. Les últimes prediccions meteorològiques apunten que l'episodi serà especialment intens les hores centrals de dijous sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de la meitat sud, tot i que el vent bufarà pràcticament arreu de Catalunya.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per forts vents des de la nit d'aquest dimecres a divendres al migdia en bona part del país. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 100 km/h especialment al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud del país. Al Pirineu, el llindar d'avís de fort vent s’allargarà fins a la matinada de divendres, i se superarà sobretot a les cotes altes. Podrà anar acompanyat del torb. Protecció civil demana prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat.
El vent bufarà de component oest i fins i tot es podrà superar el llindar de més de 126 quilòmetres per hora entre les set del matí i les set de la tarda al Baix Camp i l'Alt Camp i el dels 108 al Tarragonès i al Baix Penedès. Al Pirineu, el llindar d'avís se superarà sobretot a les cotes altes i pot provocar torb per la neu acumulada i la que es preveu que també hi precipiti.