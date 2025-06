La Fundació .cat canvia d'estratègia i de nom: ara és Accent Obert

La Fundació .cat, l'entitat gestora del domini .cat, creat per identificar i representar la comunitat catalanoparlant en l'entorn digital, ha presentat aquest dilluns el seu canvi d'identitat i de nom. Després de 20 anys, amb la transformació de l'era digital, la Fundació .cat comença una nova etapa convertint-se en Accent Obert. Una nova marca adaptada als actuals reptes del català a internet amb l'objectiu de ser una eina útil per a la comunitat catalanoparlant al món digital.

"Després de 20 anys, considerem que un domini no és suficient per defensar una cultura, i hem decidit actualitzar-nos i posar al dia la nostra tasca: defensar una cultura a internet. El nostre nom, .cat, estava molt associat a una acció concreta: gestionar un domini, però fem i volem fer moltes més accions. Per això hem canviat el nom", declara Genís Roca, president d’Accent Obert, a Nació. Més enllà del domini, la Fundació .cat -ara Accent Obert- ha creat i impulsat Llista, una plataforma que classifica i ordena els creadors de contingut en català agrupant-los per temàtiques i dades obertes, els Premis Crit o Digitalitzem-nos.

A banda de la renovació del Patronat, la seva activitat s’estructurarà a partir d'ara en quatre grans àmbits: defensar els drets digitals dels catalanoparlants, facilitar eines digitals en català, gestionar infraestructures com a actiu col·lectiu de país, especialment el domini .cat, i promoure la creació digital en català, connectant oportunitats i talent. Quatre àmbits amb un mateix objectiu: que sigui possible viure plenament en català també a l'àmbit tecnològic.

Segons Roca, en l'entorn digital hi ha espai per a les empreses, pels països, etc., “però no queda clar com es poden defensar i promoure les cultures a internet. Les cultures que no corresponen a un estat tenen problemes per tenir veu davant operadors com Google, per exemple”. El domini .cat, creat l’any 2005 per la Fundació .cat, va esdevenir el primer domini cultural del món convertint-se en un precedent per a altres cultures.

Amb aquesta transformació, Accent Obert aspira a participar en els debats públics esdevenint una veu de referència en la defensa dels drets lingüístics i digitals dels catalanoparlants.