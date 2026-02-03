Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a Llerona

Un motorista veí de la Garriga va morir ahir dilluns, 2 de febrer, a la tarda després de veure's involucrat en un xoc amb un turisme al nucli de Llerona, a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), segons ha avançat El Caso i han confirmat a l’ACN fonts dels Bombers. L’accident va tenir lloc pocs minuts abans de dos quarts de set al carrer de Catalunya. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida de l'home. També van actuar dotacions dels Bombers i patrulles de la Policia Local. El cos de seguretat municipal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l’accident.\r\n