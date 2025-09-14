Mor un home de 71 anys mentre treballava en una nau industrial a Rubí

Mor un home de 71 anys mentre treballava a Rubí. A l'home gran li ha caigut una estructura metàl·lica dins de la nau on treballava, al Vallès Occidental. Segons els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre durant el dissabte al matí, concretament vora les 10 h.
Fins a la nau de Rubí s'hi van desplaçar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la policia catalana i diverses dotacions dels Bombers i del Sistema d'Emergències (SEM).
L'incident s'ha catalogat com accident laboral i els Mossos ho han comunicat al jutjat de guàrdia de Rubí i al departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
Durant l'estiu també va morir un home per una situació similar
Un treballador de la planta d'EBRO a la planta de la Zona Franca va morir a l'agost a l'hospital després de patir un accident laboral mentre descarregava xapa. El CCOO va enviar tot el seu suport a la família i va assegurar que resta a l'espera de la investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident i, si cal, exigir responsabilitats. El treballador mort formava part de la plantilla interna d'Ebro, i era un antic empleat de la planta de Nissan, segons el sindicat.
Aquesta és la segona mort a les instal·lacions de la Zona Franca, després que a l'abril un home de 41 anys d'una empresa subcontractada morís electrocutat mentre feia tasques de desmuntatge en una parcel·la contigua a la factoria d'Ebro.