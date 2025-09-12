Mor Albert Porta «Evru», artista científic català, als 79 anys

Ha mort Albert Porta, l'artista català que va adoptar pseudònims com Zush i Evru, als 79 anys. El pintor va néixer a Barcelona (1946) i va tenir una formació autodidàctica i més que ser pintor va ser "ArtCienMist", així s'autodefinia, per expressar els seus codis propis en la pintura, l'art, la ciència i en el que és místic.
Porta dibuixava des de ben petit, però el seu contacte amb l'art va arribar l'any 1946 quan va conèixer René Metras, un galerista francès, que el va animar a seguir-se expressant a través de l'art. Porta, Zush o Evru, com se li vulgui anomenar, va començar a fer contactes amb altres artistes de rellevància com Jordi Galí o Sílvia Gubern, amb qui més endavant va formar el Grup del Maduixer.
La seva primera obra mostrada al públic va ser l'any 1964 a l'exposició col·lectiva Presències en el nostre temps a la Galeria René Metras. L'any 1968 Albert Porta va fer un salt transcendental en el seu camí artístic, quan va decidir crear Evrugo Mental State, un estat inventat amb la llengua pròpia, bandera, moneda i himne, acompanyat d'un codi de comunicació pròpia i va ser aleshores va adoptar el pseudònim de Zush. Durant aquesta època la seva obra destaca per una estètica psicodèlica creada mitjançant pigments fosforescents i una gran anarquia.
Les seves obres van travessar oceans. Gràcies a ser becat per estudiar Holografia aplicada a l'art en el M.I.T de Boston, va crear obres que reflectien els seus coneixements mesclats amb la tecnologia dels 80. Algunes de les exposicions on es van mostrar les seves obres foren a espais com la Documenta de Kassel l'any 1977, el Guggenheim de Nova York i el Pompidou de París l'any 1989. L'any 2001, durant la seva retrospectiva organitzada pel Macba, va passar d'anomenar-se Zush a Evru. És en aquest moment en què apareix el concepte creat per ell mateix de "ArtCienMist" per autodefinir la seva persona i la seva obra.
El seu impacte en el món artístic és tal que diversos museus, com per exemple de la Xina, han dedicat retrospectives sobre ell. Però això no és tot, més enllà de publicar les seves obres en museus de renom i que li hagin dedicat espais. Porta, Zush o Evru ha guanyat diversos premis com el Nacional de Grabado, el Laus, la CIutat de Barcelona o el premi ACCA. I precisament, fa gairebé un parell d'anys la Fundació Suñol va dedicar-li una exposició indiviual a Barcelona.