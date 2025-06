Mor una nena de dos anys electrocutada en una atracció a la fira de Múrcia

Tragèdia insòlita en unes fires de Múrcia. Una nena de dos anys ha mort aquesta matinada de diumenge després d'electrocutar-se en una atracció instal·lada per a les festes de la pedania d'Alquerías. A causa de la descàrrega elèctrica, també han resultat ferits tres menors d'edat més.

Just a les dotze de la matinada, una trucada al centre d'emergències 112 demanava ajuda per a una nena de dos anys que es trobava inconscient i sagnava pel nas al recinte ferial d'Alquerías. Els testimonis dels fets apuntaven que la víctima havia patit una descàrrega elèctrica en la típica atracció dels llits elàstics per saltar.

La Policia Local d'Alquerías, present al lloc dels fets, ha confirmat l'edat d'inconsciència de la menor i ha sol·licitat assistència sanitària urgent. També han acudit patrulles de la Guàrdia Civil per col·laborar en l'atenció dels ferits i en la investigació dels fets.

La gerència d'Urgències i Emergències Sanitàries del 061 murcià ha destinat dues ambulàncies al lloc dels fets després que la policia local informés dels tres menors ferits per descàrregues elèctriques. Tots ells estaven conscients i el seu estat era menys greu que el de la nena inconscient.

Amb tot, poc després de la una de la matinada, el personal sanitari d'Emergències ha confirmat la mort de la nena de dos anys després d'una hora de practicar-li la reanimació cardiopulmonar sense èxit. El personal del 061 també ha atès una dona de 29 anys per una crisi d'ansietat, així com els ferits. Són una nena de vuit anys i dos nens d'onze i dotze anys, que han estat traslladats a l'hospital per mitjans propis.