Un nen es punxa amb una xeringa als voltants d'una escola de l'Eixample de Barcelona

Succés "excepcional" a la Dreta de l'Eixample de Barcelona. Un nen es va punxar aquest dimecres amb una xeringa al passatge de les Escoles de Barcelona, als voltants de l'Escola de la Concepció, tal com han informat fonts municipals aquest divendres. Els fets van passar a la tarda, durant l'horari de sortida del centre, i la xeringa es trobava en una jardinera propera al complex educatiu.

L'Ajuntament ha lamentat els fets i ha afirmat que es tracta d'un fet "excepcional a la zona", i que els diferents serveis municipals (especialment neteja, guàrdia urbana i salut pública) faran un reforç específic en aquest àmbit. Al seu torn, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha programat diverses visites dels entorns per part d'agents de salut de la xarxa de drogodependències i s'ha posat en contacte amb el centre escolar per treballar de manera conjunta.

Segons expliquen les mateixes fonts, la seva funció serà comprovar si hi ha més indicis de consum de drogues a l'espai públic en aquest entorn del centre de la ciutat i, si es detecta, poder establir relació amb les persones per incidir en l'ús dels recursos de reducció de danys que hi ha disponibles, per no fer servir l'espai públic per al consum de drogues. Tanmateix, el consistori ha recordat que des del Districte de l'Eixample, en col·laboració amb el Mercat de la Concepció i l'Escola de la Concepció, ja estava treballant en un diagnòstic dels elements de mobiliari urbà que hi ha en aquest espai per fer millores i adaptar-ho als usos actuals.

Algunes de les actuacions previstes són tornar a col·locar les cadires i papereres que es van retirar perquè estaven en mal estat i reposar els pilons, així com fer reparacions de paviment i ampliar la vorera al xamfrà Bruc-Aragó. En aquest sentit, l'Ajuntament sosté que aquestes actuacions començaran el mes de maig i s'aniran executant abans que s'acabi el 2024.