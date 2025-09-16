Niubó garanteix que el Govern defensarà el català a les aules

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit al Parlament que el Govern defensarà amb fermesa el català com a llengua vehicular a l'escola, "una eina d'integració, en cap cas d'imposició". Niubó ha volgut deixar clar que el Govern, encapçalat pel president Salvador Illa, recorrerà en cassació aquesta sentència i activarà “totes les mesures legals oportunes” per defensar el model lingüístic.\r\n\r\nHa subratllat que no es tracta només de preservar un decret, sinó de protegir “un model educatiu que ha estat clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la convivència”. Sobre la llengua castellana, ha rebutjat que hi hagi cap discriminació: “És una llengua curricular i d’aprenentatge, i el sistema garanteix el ple domini de totes les llengües oficials”. També ha destacat que els projectes educatius dels centres tenen en compte la realitat sociolingüística per compensar desigualtats.\r\n