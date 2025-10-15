Nova protesta per Palestina a Barcelona: milers de persones reclamen sancions a Israel més enllà de l'alto el foc

15 de octubre de 2025

Publicat el 15 d'octubre de 2025 a les 18:16

La convocatòria de vaga general, liderada per alguns sindicats laborals i estudiantils, pel genocidi sobre Gaza té com a plat fort, després de les accions del matí i primera hora de la tarda, una manifestació a l'entorn de l'estació de Sants per reclamar sancions contra Israel. L'alto el foc no és suficient i el pacte de pau no implica cap redempció d'un poble palestí massacrat, clamen els milers de concentrats en una nova mobilització per la guerra a Gaza. Tamje es reclama el retorn del territori ocupat a la ciutadania expulsada.

