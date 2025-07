Obres, una avaria i un xoc amb un cotxe deixen retards a quatre línies de Rodalies

Les línies R4, R3, R1 i RG1 registren diverses incidències aquest dimarts al matí. L'R4 acumula retards que poden superar els 20 minuts en els trens amb origen Sant Vicenç de Calders per limitacions de velocitat en un tram per via única entre Sant Vicenç de Calders i Martorell Central per les obres que s'hi estan fent a la infraestructura. Pel que fa a l'R1 i l'RG1, hi ha demores que poden superar els 15 minuts per una incidència a la infraestructura a Badalona. Per últim, la col·lisió d'un tren amb un vehicle en un pas a nivell entre Balenyà-Hostalets i Centelles afecta la circulació a l'R3, on els trens romandran aturats i augmentaran el temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat. La col·lisió no ha provocat ferits.