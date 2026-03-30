30 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Òmnium acusa el TSJC d'estar «obsessionat» amb el català a l'escola

  • El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, durant una antenció a Lleida

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de març de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 12:38

Òmnium Cultural ha rebutjat aquest dilluns la decisió del TSJC d’ordenar executar provisionalment la sentència que anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu i que parcialment la sol·licitud d’Assemblea per una Escola Bilingüe. Des de dues publicacions a X, l’entitat i el seu president, Xavier Antich, han volgut mostrar el seu suport al català a l’escola. Òmnium ha acusat el TSJC d’estar "obsessionat amb l'escola catalana, un model avalat per la comunitat educativa que cohesiona i garanteix igualtat d’oportunitats", i ha demanat que aquest model el decideixin els catalans "des del Parlament de Catalunya, i no els jutges".

 

