Òmnium acusa el TSJC d'estar «obsessionat» amb el català a l'escola

Òmnium Cultural ha rebutjat aquest dilluns la decisió del TSJC d’ordenar executar provisionalment la sentència que anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu i que parcialment la sol·licitud d’Assemblea per una Escola Bilingüe. Des de dues publicacions a X, l’entitat i el seu president, Xavier Antich, han volgut mostrar el seu suport al català a l’escola. Òmnium ha acusat el TSJC d’estar "obsessionat amb l'escola catalana, un model avalat per la comunitat educativa que cohesiona i garanteix igualtat d’oportunitats", i ha demanat que aquest model el decideixin els catalans "des del Parlament de Catalunya, i no els jutges".\r\n\r\n\r\n\r\nEstan obsessionats amb l’escola catalana: un model avalat per la comunitat educativa que cohesiona i garanteix igualtat d’oportunitats.\r\n\r\nÒmnium ho tenim clar: el model d’escola el decidim els catalans, des del Parlament de Catalunya, i no els jutges.\r\n\r\nDefensar l’escola en català…\r\n— Òmnium Cultural (@omnium) March 30, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n