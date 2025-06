Òmnium atorga l’inèdit premi Compromís Nacional a Eliseu Climent

L'executiva directiva d'Òmnium Cultural ha entregat aquest dissabte el primer premi Òmnium al Compromís Nacional a Eliseu Climent i Corbera, en un acte emmarcat per l'assemblea general ordinària.

En l'acte hi ha hagut la presència de Pere Aragonès, José Montilla i Jordi Pujol, entre d'altres. Aquest darrer durant l'acte privat, previ a l'entrega del premi Compromís Nacional, ha estat reconegut pel seu cinquantè aniversari com a soci.

Després d'un glossari a càrrec de Mònica Terribas, Eliseu Climent ha pujat a l'escenari i hi ha hagut una ensordidora ovació quan Climent apareixia amb el bastó a la mà per recollir el premi. "M’he obsessionat per generar futur i mantinc l’obsessió per mantenir-me fidel al servei del poble català", ha reconegut l'editor valencià un cop era situat al faristol.

Climent ha reconegut la tasca d'Òmnium amb qui ha recordat la feina feta plegats durant més de 60 anys col·laborant per construir país i defensar la llengua catalana. Ha fet referència a Joan Fuster, amb qui assegura que coincideix amb "la passió que sent pel país".

Ha recordat com funcionava Acció Cultural del País Valencià (ACPV) "situada sota una tapadora", una frase que ha despertat rialles entre el públic. Ha recordat de nou com gràcies a Òmnium es va tenir un suport logístic i econòmic. En acabar el seu discurs breu, però replet de paraules plenes, s’ha cantat en directe la cançó M’aclare a Tu.

Abans de la intervenció del protagonista, Mònica Terribas ha introduït a Climent i la seva tasca amb frases afalagadores que han partit de referències de l'actualitat i del passat "on a moments semblava que hi hagués un silenci, Climent era dels únics que el trencava: va encendre fars durant el franquisme".

Ha elogiat a l'editor i ha explicat que la seva tasca ha estat primordial, "l'editor fa tangibles les idees abstractes, Climent ha construït la identitat nacional i ha permès que una nació sencera s'imagini".

Ha recordat la tasca de l'ACPV, la qual va fer confluir diversos sectors i la llibreria "Tres i quatre" creada per Climent, on es publicaven veus silenciades i joves escriptors compromesos. També s'ha lloat el setmanari El Temps, "un espai imaginari compartit: fet a València i llegit a Barcelona".

Xavier Antich: "Reconstruir l'hegemonia social per tornar a disputar l'hegemonia política"

L'acte ha acabat amb la intervenció del president d'Òmnium, Xavier Antich, qui ha agraït a Eliseu Climent tota la feina feta i s'ha adreçat als socis presents en l'acte per encoratjar a seguir endavant, tot i que "cal ser conscients que estem a 2025 i no a 2010 o 2017".

Ha reiterat l'incapacitat de formar part de l'estat espanyol i simultàniament garantir el futur de la llengua i cultura catalana, com també, la importància de la involucració social perquè "els que no poden anar a buscar el català, se'l trobin".

Antich ha finalitzat el seu discurs i l'acte afirmant que "l'hegemonia política independentista ha perdut, però qui decideix el futur es manté: la societat". I ha fet una crida a "reconstruir l'hegemonia social per tornar a disputar l'hegemonia política" i ha clamat que no es pot esperar quatre anys per enfortir el catalanisme.